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Истребители ВВС Румынии сопроводили самолет Москва – Стамбул

Истребители ВВС Румынии сопроводили самолет Москва – Стамбул Истребители ВВС Румынии сопроводили самолет авиакомпания Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Москва - Стумбул из-за предупреждения о минировании воздушного судна.
Другие страны
23 марта 2022 г. 02:56
Истребители ВВС Румынии сопроводили самолет Москва – Стамбул

Истребители ВВС Румынии сопроводили самолет авиакомпания Turkish Airlines, выполнявший рейс по маршруту Москва - Стумбул из-за предупреждения о минировании воздушного судна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник вечером Министерство национальной обороны Румынии.

"Самолеты ВВС Румынии... выполнили сегодня, 22 марта, новую миссию в воздушном пространстве страны по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после (получения) гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В минобороны пояснили, что истребители поднялись в воздух в 17:58 (бакинское время) и сопровождали гражданский борт до 18:24, пока он не покинул воздушное пространство страны.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya qırıcıları Moskva-İstanbul təyyarəsini müşayiət edib

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