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Истребители ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО

Истребители ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО Истребители Eurofighter прибыли на авиабазу Граф-Игнатьево в Болгарии для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства.
Другие страны
12 февраля 2022 г. 08:27
Истребители ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО

Истребители Eurofighter прибыли на авиабазу Граф-Игнатьево в Болгарии для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба минобороны республики.

"Четыре истребителя приземлились на авиабазе Граф-Игнатьев, до 31 марта истребители и 130 испанских военнослужащих вместе с коллегами из болгарских ВВС будут выполнять задачи по усиленной охране воздушного пространства. При выполнении функций воздушной полиции болгарские дежурные истребители будут использоваться приоритетно", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство напомнило, что охрана воздушного пространства НАТО - это мирная, временная, коллективная и оборонительная миссия. Правительство Болгарии дало разрешение на проведение совместной операции 24 января.

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