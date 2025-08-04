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Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа Истребители ВВС США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где находился американский президент Дональд Трамп.
Другие страны
4 августа 2025 г. 07:21
Истребители США подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа

Истребители ВВС США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), где находился американский президент Дональд Трамп.

Как передает Report, об этом сообщили представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Как следует из заявления, истребители "осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил ограниченное воздушное пространство над Бедминстером". Перед этим в районе имели место несколько аналогичных нарушений. Военные уточнили, что в ходе перехвата они выпустили сигнальные ракеты для привлечения внимания пилота.

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Версия на азербайджанском языке Trampın qolf klubuna yaxınlaşan təyyarəyə görə ABŞ qırıcıları havaya qalxıb

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