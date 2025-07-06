Истребители США перехватили гражданский самолет над гольф-клубом Трампа

Истребители ВВС США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), куда прибыл американский президент Дональд Трамп.

Истребители ВВС США были подняты в воздух в связи с тем, что гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), куда прибыл американский президент Дональд Трамп.

Как передает Report , об этом сообщили представители Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

В заявлении отмечается, что истребители "осуществили перехват гражданского самолета, который нарушил временно ограниченное воздушное пространство над Бедминстером". Ранее в этом районе произошли несколько аналогичных нарушений. Военные уточнили, что гражданское воздушное судно "было безопасно выведено из этой зоны".

Трамп ранее прибыл в упомянутый гольф-клуб, владельцем которого он является. В графике американского лидера нет каких-либо публичных мероприятий 5 июля. Президент США часто проводит выходные в этом гольф-клубе.