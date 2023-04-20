Истребители США перехватили два российских стратегических бомбардировщика у Аляски

Американские истребители совершили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Американские истребители совершили перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD).

Персонал NOPAD обнаружил, отследил, точно идентифицировал и перехватил два российских самолета, которые вошли и действовали в опознавательной зоне ПВО Аляски. Сообщается, что перехват был выполнен истребителями F-16 и F-22.

Самолеты РФ оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США, или Канады. В командовании отметили, что такие полеты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза, или провокационные действия.