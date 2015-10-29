Истребители США были подняты в воздух для перехвата российских военных самолетов

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Четыре истребителя F/A-18 Super Hornet были подняты в воздух с борта атомного авианосца "Рональд Рейган" ВМС США в связи с приближением к нему двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.

Как передает Report, об этом сообщает в четверг, 29 октября, новостное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя флота ВМС США в японском городе Йокосука лейтенанта Лорен Коул.

События, о которых идет речь, произошли в минувший вторник в международных водах неподалеку от Корейского полуострова, где американский авианосец проводил совместные маневры с корейскими военными судами. Сообщается, что российские самолеты подлетели к кораблю на расстояние одной морской мили.

Американская сторона утверждает, что были предприняты безуспешные попытки наладить радиоконтакт с российскими пилотами. Истребителя F/A-18 сопровождали российские самолеты, пока те не покинули район.

Представители ВМС США заявили, что и российские, и американские военные летчики вели себя профессионально , однако такого рода операции необходимо проводить в соответствии с правилами и нормами других стран.