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Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ

Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз задействовались в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству альянса.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 16:02
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ

Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз задействовались в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству альянса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила организация в пятницу в своем коммюнике.

"Истребители НАТО круглосуточно находятся на дежурстве, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. Воздушная полиция - это важное средство, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность наших союзников", - приводятся в документе слова и.о. официального представителя альянса Дилана Уайта.

При этом отмечается, что "подавляющее большинство воздушных противостояний между самолетами НАТО и России было безопасным и профессиональным".

"Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и, как правило, кратковременными", - констатирует альянс.

По данным брюссельской штаб-квартиры НАТО, большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

В Брюсселе указывают на то, что вдоль восточного фланга НАТО российские военные самолеты неоднократно не передавали код транспондера, указывающий их положение и высоту, не представляли план полета и не общались с авиадиспетчерами.

В НАТО напомнили, что альянс располагает постоянными миссиями по воздушному патрулированию, в рамках которых требуется, чтобы истребители союзников поднимались в воздух "при появлении признаков того, что российские военные самолеты непредсказуемым образом приближаются к их воздушному пространству".

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