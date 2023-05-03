Истребители НАТО перехватили российский Ту-142 над Северной Атлантикой

Британские и норвежские истребители быстрого реагирования НАТО перехватили российский самолет Ту-142 над Северной Атлантикой.

Британские и норвежские истребители быстрого реагирования НАТО перехватили российский самолет Ту-142 над Северной Атлантикой.

Как передает Report , об этом сообщило в Twitter Объединенное командование ВВС НАТО.

Согласно информации, для перехвата российского дальнего противолодочного самолета над Норвежским морем и северной частью Атлантического океана в воздух были подняты истребители Eurofighter Typhoon королевских ВВС, а также один норвежский истребитель-бомбардировщик F-35.

"Российский самолет не придерживался международных правил безопасности полетов и мог представлять опасность для других самолетов в регионе", - говорится в сообщении.