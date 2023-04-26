Истребители НАТО идентифицировали три российских самолета над Балтийским морем

Военно-воздушные силы Германии сообщили об идентификации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем двух российских истребителей Су-27 и самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, которые летели без сигнала обнаружения.

Военно-воздушные силы Германии сообщили об идентификации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем двух российских истребителей Су-27 и самолета радиоэлектронной разведки Ил-20, которые летели без сигнала обнаружения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении ВВС ФРГ.

Отмечается, что идентификацию самолетов произвели истребители Eurofighter Великобритании и Германии, после чего самолеты были перехвачены. По данным ВВС Германии, это уже второй случай пролета российских военных самолетов над Балтикой без сигнала обнаружения.

Ранее пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщила о перехвате двух российских самолетов в зоне ПВО США.