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Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии

Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии Не менее 12 истребителей из Германии, Италии и Венгрии с 1 августа приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии.
Другие страны
31 июля 2022 г. 08:50
Истребители Германии, Италии и Венгрии приступят к патрульным полетам над странами Балтии

Не менее 12 истребителей из Германии, Италии и Венгрии с 1 августа приступят к патрулированию воздушного пространства над странами Балтии.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в субботу пресс-служба НАТО.

Четыре германских истребителя Eurofighter будут действовать с аэродрома Эмари в Эстонии, четыре истребителя венгерских ВВС JAS-39 - с аэродрома Шяуляй в Литве, и итальянские истребители будут использовать авиабазу Мальборк в Польше, говорится в сообщении.

Истребители ВВС Германии, Венгрии и Италии придут на смену бельгийским, французским и испанским боевым самолетам, которые выполняли соответствующие задачи в Прибалтике с апреля.

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