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Истребитель ВВС США упал на авиабазе, пилот погиб

Истребитель ВВС США упал на авиабазе, пилот погиб

Истребитель ВВС США F-16CM потерпел катастрофу при выполнении учебно-тренировочного полета на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в размещенном на официальной странице авиабазы в Facebook заявлении.

"Многоцелевой истребитель F-16CM Fighting Falcon ВВС США в составе 20-го истребительного крыла, базирующегося на авиабазе Шоу, потерпел крушение 30 июня, приблизительно в 23:30 по местному времени (07:30 1 июля по бакинскому времени) в пределах базы, - говорится в сообщении. - Самолет в момент крушения выполнял учебно-тренировочный полет, на борту находился один пилот".

Позднее американские военные заявили, что пилот истребителя признан погибшим.

Причины катастрофы устанавливаются. 

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