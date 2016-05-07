​Истребитель ВВС США разбился в Северной Каролине

Баку. 7 Май. REPORT.AZ/ Истребитель ВВС США Harrier разбился на побережье американского штата Северная Каролина. Пилот катапультировался в районе города Уилмингтон (штат Северная Каролина).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование базы Корпуса морской пехоты Черри-Поинт.

Согласно его данным, военный летчик "вылетел из международного аэропорта Уилмингтона для выполнения учебного полета". "Приблизительно в 17:05 (01:05 мск) пилот штурмового звена 542 авиагруппы 14 катапультировался из Harrier близ побережья Уилмингтона в штате Северная Каролина. Боевая эскадрилья вертолетов H-60 Seahawk спасла летчика приблизительно в 17:28. Пилота доставили в госпиталь ВМС базы морской пехоты в Лежене, Северная Каролина. Он находится в стабильном состоянии", - уточнило командование.

По сообщению командования базы морской пехоты, задача Harrier состояла в боевой воздушной поддержке, рекогносцировке и защите Второго экспедиционного корпуса морской пехоты.