Истребитель ВВС Марокко потерпел крушение

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Истребитель марокканских ВВС потерпел крушение во время тренировочного рейса в районе Таунат на севере королевства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Истребитель "Мираж" F1 ВВС королевства, выполнявший тренировочный рейс, потерпел крушение в понедельник в районе Таунат из-за технической неисправности", - говорится в заявлении генерального командования Вооруженных сил.

Согласно сообщению, пилоту удалось спастись, он не пострадал. Авария произошла в ненаселенном районе, поэтому материального ущерба причинено не было.