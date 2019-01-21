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    Истребитель ВВС Марокко потерпел крушение

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Истребитель марокканских ВВС потерпел крушение во время тренировочного рейса в районе Таунат на севере королевства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Истребитель "Мираж" F1 ВВС королевства, выполнявший тренировочный рейс, потерпел крушение в понедельник в районе Таунат из-за технической неисправности", - говорится в заявлении генерального командования Вооруженных сил.

    Согласно сообщению, пилоту удалось спастись, он не пострадал. Авария произошла в ненаселенном районе, поэтому материального ущерба причинено не было.

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