​Истребитель ВВС Бахрейна разбился на границе Саудовской Аравии с Йеменом 

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Истребитель ВВС Бахрейна, входящий в состав аравийской коалиции, выступающей против движения "Ансар Аллах" в Йемене, разбился над территорией Саудовской Аравии близ границы с Йеменом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

По его данным, "истребитель ВВС Бахрейна разбился близ приграничного саудовского города Джизан". Представитель коалиции объяснил, что "крушение произошло по техническим причинам". По имеющимся данным, пилоту истребителя удалось катапультироваться.

С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и сторонниками "Ансар Аллах". В январе нынешнего года мятежники захватили Сану. С 26 марта Саудовская Аравия при поддержке ВВС Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ проводит военно-воздушную операцию против мятежников. К коалиции также присоединились Египет, Иордания, Марокко и Судан.