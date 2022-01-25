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Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море

Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море.
Другие страны
25 января 2022 г. 01:23
Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море

Новейший истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец "Карл Винсон" ВМС США в Южно-Китайском море.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба американского Тихоокеанского флота.

"Инцидент с F-35С Lightning II... произошел при посадке на палубе, когда "Карл Винсон" проводил плановые полеты в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. Пилот благополучно катапультировался и был спасен военным вертолетом", - сказано в пресс-релизе.

Пилот находится "стабильном состоянии". В результате происшествия также пострадали семь моряков, трое из них эвакуированы в госпиталь на Филиппинах.

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