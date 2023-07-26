Истребитель Саудовской Аравии потерпел крушение

Истребитель F-15SA военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился во время выполнения тренировочного полета на территории страны, члены экипажа погибли.

Истребитель F-15SA военно-воздушных сил Саудовской Аравии разбился во время выполнения тренировочного полета на территории страны, члены экипажа погибли.

Как передает Report , об этом сообщает SPA со ссылкой на представителя минобороны Турки аль-Малики.

Он отметил, что крушение произошло в ходе выполнения тренировочной миссии рядом с авиабазой короля Халида в районе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.

До этого стало известно, что Су-25 потерпел крушение недалеко от пляжа в Азовском море в Ейске. Пилот катапультировался, его достали из воды и отправили в реанимацию. По сообщению ряда Telegram-каналов, старшего лейтенанта спасти не удалось. Глава Ейского района Краснодарского края подтвердил гибель летчика. По предварительным данным Южного военного округа, причиной крушения стал отказ двигателя штурмовика.