Истребитель разбился на детском авиашоу в Таиланде

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Пилот погиб, никто из зрителей не пострадал.

Инцидент произошел в 09:27 по местному времени в городе Хатъяй южной провинции Сонгкхла. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа одна из машин рухнула на взлетно-посадочную полосу местного аэропорта и взорвалась. Воздушная гавань была закрыта, зрители эвакуированы. Создан комитет по расследованию ЧП.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.