Истребитель МиГ-21 ВВС Индии потерпел крушение, есть жертвы

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время тренировочного полета в западном штате Раджастхан, два пилота погибли.

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение во время тренировочного полета в западном штате Раджастхан, два пилота погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter ВВС южноазиатской республики.

"Сегодня вечером в 21:10 (19:40 по бакинскому времени) учебно-тренировочный самолет ВВС МиГ-21 потерпел крушение в западном секторе во время тренировочного вылета. Оба пилота получили травмы, не совместимые с жизнью", - отметили в ведомстве.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования в связи с гибелью летчиков в авиакатастрофе. Он подчеркнул, что "их служба на благо страны никогда не будет забыта".