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Истребитель КНР перехватил американский противолодочный самолет над Южно-Китайским морем

Истребитель КНР перехватил американский противолодочный самолет над Южно-Китайским морем Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перехватил американский противолодочный самолет P-8 Poseidon над Южно-Китайским морем.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 19:53
Истребитель КНР перехватил американский противолодочный самолет над Южно-Китайским морем

Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перехватил американский противолодочный самолет P-8 Poseidon над Южно-Китайским морем.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, китайский истребитель приблизился к американскому самолету на расстояние 150 метров и потребовал изменить курс около Парасельских островов. Чтобы избежать столкновения, американскому пилоту пришлось отвернуть.

Отмечается, что Китай считает Парасельские острова своей территорией, хотя США не признают китайской юрисдикции.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США вмешаются в случае нападения на филиппинские корабли, самолеты и суда в Южно-Китайском море.

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