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Истребитель F-35A разбился в США

Истребитель F-35A разбился в США

© defensenews.com

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба 33-го истребительного авиационного крыла Военно-воздушных сил (ВВС) США, в составе которого находился самолет.

"Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи разбился сегодня в 21:30 при заходе на посадку на авиабазу Эглин. Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния и дальнейшего наблюдения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время пилот находится в стабильном состоянии. "На момент инцидента он выполнял запланированный ночной учебный полет", - отметили в пресс-службе.

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