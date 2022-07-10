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Истребитель F-18 упал с палубы авианосца США Harry S. Truman

Истребитель F-18 упал с палубы авианосца США Harry S. Truman Погодные условия в Средиземном море привели к тому, что с палубы размещенного там американского авианосца USS Harry S. Truman сдуло истребитель F-18 Super Hornet.
Другие страны
10 июля 2022 г. 18:58
Истребитель F-18 упал с палубы авианосца США Harry S. Truman

Погодные условия в Средиземном море привели к тому, что с палубы размещенного там американского авианосца USS Harry S. Truman сдуло истребитель F-18 Super Hornet.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ВМС США.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу. "8 июля 2022 года истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, сдуло за борт авианосца Harry S. Truman из-за неожиданно суровых погодных условий в Средиземном море", - заявили в военно-морских силах.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадал один военнослужащий, а сам авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии готовности к заданиям. Причину произошедшего еще предстоит определить, отметили в ведомстве.

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