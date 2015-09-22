​Истребитель-бомбардировщик США разбился в Калифорнии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Hornet разбился в понедельник недалеко от базы ВМС США Лемур (штат Калифорния), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Пилот катапультировался и благополучно приземлился на парашюте. Его состояние "хорошее", уточнил официальный представитель базы Марк Калеро.

По его данным, катастрофа произошла около 16:00 по времени Западного побережья США (около 04:00 по бакинскому времени). Истребитель разбился и взорвался в поле в 4,8 км от военной базы. Пламя удалось оперативно погасить.