Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов

Из недавних событий в Карабахе, Украине и Газе совершенно ясно, что, хотя и у Соединенных штатов Америки есть принципы, он применяет их крайне избирательно, в соответствии со своими собственными интересами.

Анализ событий в Карабахе, Украине и Газе совершенно ясно демонстрирует, что, хотя у Соединенных Штатов Америки есть принципы, они применяют их крайне избирательно, в соответствии со своими собственными интересами.

Об этом Report заявил ирландский историк и политолог Патрик Волш (Patrick Walsh).

По его словам, карабахский конфликт впервые выявил этот факт, когда сепаратистам была оказана мощная моральная поддержка как со стороны Белого дома, так и Конгресса США, что противоречит международному праву.

"Однако, в Украине киевскому правительству была оказана максимально возможная поддержка для подавления сепаратистов на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул Волш.

Эксперт отметил, что ситуация в Газе также разоблачила это лицемерие перед мировой аудиторией, потому что израильско-палестинский конфликт гораздо более широко известен.

По словам эксперта, поскольку президент США считает, что Израиль необходим для интересов его страны, этим и диктуются подходы США в этой ситуации.

Для сравнения он привел реакцию на антитеррористические мероприятия в Карабахе, которые были описаны некоторыми как "этническая чистка" и "попытка геноцида", несмотря на тот факт, что были использованы все возможные средства, чтобы ограничить военные операции только военными целями и побудить население остаться, отметил он.

По мнению историка, Афганистан является еще одним примером такого лицемерия, когда Вашингтон спровоцировал и поддержал восстание против власти в этой стране, чтобы ослабить СССР.

"Они превратили Афганистан в поле битвы на целое поколение, а затем собрали вещи и уехали", - добавил П.Волш.