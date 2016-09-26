Историческое соглашение в Колумбии подпишут ручками из пуль

Баку. 26 Сентября. REPORT.AZ/ Историческое соглашение, которое положит конец полувековому кровопролитию в Колумбии, подпишут специальными шариковыми ручками, сделанными из патронов.

Как передает Report, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун наряду с главами других международных организаций и представителями десятков стран мира примет участие в церемонии в Картахене.

Документ подпишут президент Колумбии и руководитель повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК).

Все участники исторического события получат ручки в качестве памятного подарка. Как говорится в заявлении колумбийского президента, они символизируют трансформацию пуль в образование и в будущее.

После церемонии подписания Генеральный секретарь ООН проведет двусторонние встречи с президентом Колумбии и с командующим Революционных вооруженных сил.