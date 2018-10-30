Исторический центр Венеции затопило почти на 75% - ВИДЕО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Венеции исторический центр затопило водой почти на 75% из-за африканского ветра сирокко.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, 29 октября около 15:00 по местному времени уровень воды достиг 156 см над уровнем моря. На данный момент по распоряжению мэра города Луиджи Бруньяро на площадь Сан-Марко запретили проход местным жителям и туристам. Такие меры приняты, чтобы избежать несчастных случаев.

Отмечается, что после достижения уровня воды 150 см власти приостановили работу известных в Венеции пароходов вапоретто, являющихся основным видом общественного транспорта.

Напомним, что из-за непогоды в Италии в общей сложности погибли семь человек.