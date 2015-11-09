​Источник: Встреча по сирийскому вопросу состоится 14 ноября в Вене

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Многосторонняя встреча по сирийскому урегулированию ожидается в Вене 14 ноября.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил информированный дипломатический источник.

"На данный момент есть понимание, что новая встреча по Сирии пройдет в субботу, 14 ноября, - сказал собеседник. - Графики сторон досогласовываются, пока есть договоренность о субботе".

Ранее глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что новая встреча по Сирии должна состояться в австрийской столице 12 ноября. Тем временем, в Пекине отмечают, что китайская сторона намерена участвовать в сирийских переговорах в Вене именно 14 ноября.