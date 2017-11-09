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    Источник в Минобороны Ирака опроверг задержание 200 азербайджанок

    Задержанные есть, но их совсем немного и они различных национальностей© Bloomberg

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Распространенная депутатом иракского парламента информация о якобы задержанных 512 россиянках, предположительно примкнувших к террористической группировке "Исламское государство"*, не соответствует действительности.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве обороны Ирака.

    Иракский депутат Виан Дахиль написала в Twitter ранее, что армия Ирака задержала 512 россиянок и 200 гражданок Азербайджана по подозрению в членстве в ИГ. Депутат не уточнила, где были задержаны женщины и за какой период приводятся данные.

    "Задержанные есть, но их совсем немного и они различных национальностей", — заявил собеседник агентства.

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