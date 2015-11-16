Источник: Туск на встрече с Давутоглу не обсуждал "Турецкий поток"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Глава Евросовета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в рамках саммита G20 не обсуждал газопровод "Турецкий поток", так как речь шла только о миграционном кризисе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в кулуарах "двадцатки".

"Обсуждался только кризис беженцев", — ответил он на вопрос, шла ли на встрече речь о "Турецком потоке".

По последним данным приграничного агентства ЕС "Фронтекс", за первые десять месяцев 2015 года на территорию стран Евросоюза прибыли около 1,2 миллиона мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.