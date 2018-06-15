Источник: США не обсуждает с КНДР вопрос о присутствии своих войск, размещенных в Южной Корее

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ "США не обсуждает с КНДР вопрос о присутствии своих войск, размещенных в Южной Корее, поскольку это является вопросом, относящимся к сфере альянса между Вашингтоном и Сеулом".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал высокопоставленный представитель администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

"Позвольте мне высказаться ясно. Не было никаких обсуждений и никакого изменения позиции в том, что касается вопроса американских войск в Южной Корее", - сказал он.

Представитель администрации южнокорейского лидера также сказал, что в ходе переговоров между Вашингтоном и Сеулом накануне состоявшегося на этой неделе саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном обсуждался вопрос о скором достижении цели денуклеаризации КНДР. При этом источник агентства не уточнил, какие именно сроки завершения этого процесса обсуждались в ходе переговоров.