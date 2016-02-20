​Источник: США и Россия пришли к договоренности о прекращении насилия в САР

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Договоренность по документу о прекращении насилия в Сирии на переговорах РФ и США в Женеве достигнута, проект должны согласовать на высоком уровне.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в делегации московско-каирской группы сирийской оппозиции на переговорах по урегулированию в САР.

"Документ о прекращении враждебных действий (сторонами конфликта в Сирии - ред.) готов, Россия и США договорились. Остается согласовать его на высоком уровне", - сказал агентству по телефону источник в делегации оппозиции на переговорах по урегулированию в Сирии.

По словам собеседника, документ "вступит в силу в течение недели после его принятия".

Как сообщил источник, сославшись на проект документа, с которым он был ознакомлен, "ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" были исключены из документа".