Источник: Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, закрывающую "ядерное досье" Ирана

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Совет управляющих МАГАТЭ принял на внеочередном заседании резолюцию, закрывающую "ядерное досье" Ирана и тему возможного военного измерения ядерной программы Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил диписточник в совете.

Этим решением также отменяется действие всех предыдущих резолюций агентства в отношении Тегерана.

Таким образом, агентство завершило работу в рамках "дорожной карты" по прояснению спорных вопросов иранской ядерной программы, что является необходимым условием выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного в июле 2015 года в Вене.

Однако для перехода СВПД в стадию "имплементации" Ирану необходимо также снизить с 10 тонн до 300 кг запасы обогащенного до 3,67% урана, демонтировать лишние центрифуги и поместить их на хранение под контроль МАГАТЭ, оставив в работе лишь 6,1 тыс. аппаратов первого поколения.