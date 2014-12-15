Источник: сирийская армия замкнула кольцо вокруг города Алеппо

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сирийская армия полностью замкнула кольцо вокруг боевиков во втором по величине городе страны Алеппо, захватив стратегически важные поселения на северо-востоке города, сообщил агентству Sputnik в ночь на понедельник источник в сирийской армии.

В октябре сирийская армия освободила от исламистов расположенный на возвышенности район Хандарат, перерезав основной канал снабжения боевиков "Джаббат ан-Нусра", "Исламского государства" и других радикалов в городе.

"Сирийская армия продвинулась на северо-востоке Алеппо и взяла под контроль новые стратегические пункты с целью замкнуть кольцо вокруг боевиков, расположенных в городе", — сказал источник.

Он добавил, что правительственные войска "отрезали восточные кварталы города от северного пригорода, который граничит с Турцией и откуда пробираются боевики". Среди захваченных поселений он назвал Мазаре аль-Млях и поселения на юге и западе от Хандарата.

Источник сказал, что в результате операции было ликвидировано "большое количество экстремистов", информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".