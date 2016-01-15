Источник: Планировавшаяся в Женеве встреча США-Иран-ЕС возможно пройдет в Вене

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Планировавшаяся на ближайшие дни в Женеве встреча США-Иран-ЕС по иранской ядерной программе скорее всего пройдет в Вене.

Как передает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в женевском представительстве одной из западных стран.

"Госсекретарь США Джон Керри в ближайшее время не будет находиться в Женеве", - отметил дипломат. "Видимо, все (что планировалось провести в Женеве) произойдет в Вене", - подчеркнул он.

"Госсекретарь Керри не приедет в Женеву. В любом случае этого не произойдет в ближайшие несколько дней. Не думаю, что у него есть причина сюда приезжать, потому что, судя по всему, он собирается в Вену. Думаю, в Вене пройдет то, что он собирался сделать здесь", - сказал собеседник агентства.

Ранее в постпредстве США при женевском отделении ООН корреспонденту ТАСС сообщили, что в ближайшее время возможен визит Керри в Женеву для встречи с главой МИД Ирана. Предполагалось также проведение консультаций США-Иран-ЕС по иранской ядерной программе.