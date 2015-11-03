​Источник: На месте крушения самолета А321 обнаружены элементы, не относящиеся к конструкции

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Эксперты, работающие в районе крушения самолета А321 на Синае, обнаружили элементы, которые не относятся к его конструкции.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили информированные источники в Каире.

"Эксперты обнаружили в зоне катастрофы элементы, не относящиеся к конструкции самолета", - сказал собеседник агентства.

"Они направлены на экспертизу", - добавил один из источников.

Наряду с этим, телеканал CBS News со ссылкой на специального корреспондента по безопасности Дэвида Мартина сообщил, что американский спутник дальнего обнаружения инфракрасного излучения зафиксировал тепловую вспышку над Синайским полуостровом в момент падения А321.

Причина вспышки устанавливается, одна из версий - это была бомба, однако также возможно, что взрыв мог произойти в топливном баке в результате поломки оборудования, отмечает канал.

В свою очередь источник в Пентагоне сообщил ABC News, что тепловые вспышки, зафиксированные американским военным спутником рядом с местом крушения A321 на Синайском полуострове, могли быть не связаны с катастрофой, хотя такой вариант тоже возможен.

По словам чиновника, в районе падения самолета наблюдалась военная активность, которая и могла быть зафиксирована спутником. В то же время причиной всплеска могло быть либо столкновение самолета с землей, либо что-то, что произошло с самолетом в небе, сказал он.

Столкновение самолета с ракетой он назвал маловероятным, поскольку в таком случае был бы зафиксирован след запуска.

Самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября спустя около получаса после вылета. Обломки были обнаружены примерно в 100 км к югу от административного центра провинции Северный Синай города Эль-Ариш вблизи населенного пункта Эль-Хасна. Всего в самолете было 217 пассажиров и семь членов экипажа, никто не выжил.