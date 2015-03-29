Источник: Иран и "шестерка" остаются в Лозанне до вторника

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" приняли решение остаться на переговорах по ядерной программе в Лозанне до вторника, заявил РИА Новости источник в иранской делегации.

"Мы остаемся на переговорах до вторника. Делегация США, а также европейские министры также подтвердили свою готовность оставаться на переговорах", — сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что "до сих пор нет ясности в отношении пребывания российского министра до вторника".

Reportнапоминает, что политическую часть всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе, о заключении которого стороны договорились еще в конце 2013 года, должны были согласовать к 24 марта. Однако в ходе последнего продолжающегося раунда сроки были сдвинуты. Нынешняя министерская встреча должна показать, продвинулись ли стороны в подготовке документа или они ограничатся заявлением. Накануне глава российской делегации в Лозанне, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что "если договориться с Ираном сейчас не получится, то это не станет поводом для пересмотра всей системы переговоров". При этом он подчеркнул, что шансы достичь договоренностей в ближайшее время "значительно больше 50%".