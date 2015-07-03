Источник: Иран и "шестерка" договорились о вывозе урана в РФ

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Иран и "шестерка" договорились о вывозе урана в РФ.

Как отмечает Report, об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в иранской делегации.

"Да, такая договоренность достигнута, она должна стать частью сделки", - сказал он.

Согласованные в апреле Ираном и "шестеркой" в Лозанне политические параметры будущего соглашения предполагают, что запасы обогащенного урана на территории Исламской Республики должны быть серьезно ограничены.

Предполагается, что излишние запасы Тегеран вывезет за рубеж.

Кроме того, лозаннские договоренности предусматривают, что Иран будет обязан вывозить или продавать на внешний рынок излишние запасы тяжелой воды, которые не требуются для обеспечения работы реактора в Араке.

Как позже сообщил журналистам представитель французской делегации, новая министерская встреча ожидается 5 июля.

"Будут ли присутствовать все министры "шестерки" - этот вопрос решается внутри делегаций",- сказал собеседник.

"Наш министр Лоран Фабиус вернется в австрийскую столицу 5 июля, и мы знаем, что некоторые его европейские коллеги также приезжают", - добавил источник.