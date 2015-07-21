Источник: Греция должна принять третий законопроект до 6 августа

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Правительство Греции должно принять до 6 августа третий, наиболее тяжелый для себя законопроект, в который вносятся спорные предложения кредиторов по увеличению пенсионного возраста граждан и повышению налогообложения фермеров.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в правящей партии СИРИЗА.

"Наши кредиторы планируют завершить переговоры об условиях, с которыми связывается предоставление Греции новой кредитной программы, до 6 августа и перевести первый транш из нее 17 августа. Это означает, что третий, самый тяжелый пакет мер (жесткой экономии) должен быть принят законодателями до 6 августа", - подчеркнул источник.

Согласно требованию кредиторов, налогообложение доходов греческих фермеров должно резко подскочить с 13% до 26%, будут отменены дотации на приобретение горючего для выращивания сельскохозяйственных культур.

По данным из правительственных кругов, кабинет изучает возможность передачи крайне болезненных мер в сфере пенсионного законодательства и налогообложения фермеров на голосование на начинающуюся вскоре так называемую летнюю сессию, когда многие депутаты уйдут на каникулы и в парламенте останется лишь их часть. Однако, по оценке источников, это вызовет бурную протестную реакцию со стороны как оппозиции, так и так называемой Левой Платформы в самой СИРИЗА, а также председателя парламента Зои Константопулу. "Поэтому правительство ожидает результата первого "краш-теста", которым станет голосование в среду по второму законопроекту, требуемому кредиторами", - отметили в кабинете.