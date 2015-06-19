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    Источник: Глава МИД ИРИ в понедельник присоединится к переговорам с "шестеркой" в Европе

    В начале недели могут также состояться встречи Зарифа с главами МИД Германии и Франции

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник отправляется в Европу для участия в переговорах по ядерному досье ИРИ. 

    Как отмечает Report, об этом ТАСС сообщил источник в иранской делегации.

    "Ожидаются встречи Зарифа с рядом европейских коллег, в том числе с главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини", - добавил он.

    По словам собеседника, в начале недели могут также состояться встречи Зарифа с главами МИД Германии и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Лораном Фабиусом.

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