Источник: Глава МИД ИРИ в понедельник присоединится к переговорам с "шестеркой" в Европе

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник отправляется в Европу для участия в переговорах по ядерному досье ИРИ.

Как отмечает Report, об этом ТАСС сообщил источник в иранской делегации.

"Ожидаются встречи Зарифа с рядом европейских коллег, в том числе с главой дипслужбы ЕС Федерикой Могерини", - добавил он.

По словам собеседника, в начале недели могут также состояться встречи Зарифа с главами МИД Германии и Франции Франком-Вальтером Штайнмайером и Лораном Фабиусом.