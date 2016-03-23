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    Источник: армия Сирии взяла Пальмиру под огневой контроль

    Ранее сообщалось, что армия Сирии прорвалась к границам Пальмиры

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Сирийская армия взяла Пальмиру под огневой контроль, передает ТАСС со ссылкой на правительственный источник в Дамаске.

    «Бои продолжаются, однако можно сказать, что Пальмира уже под огневым контролем сирийской армии», — сказал он.

    По его словам, правительственные войска делают все для того, чтобы взять Пальмиру под полный контроль, однако очаги сопротивления все еще остаются в отдельных местах.

    Ранее сообщалось, что армия Сирии прорвалась к границам Пальмиры.

    В древнем сирийском городе Пальмира находятся памятники, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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