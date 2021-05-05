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Истек срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов

Истек срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов Отведенный премьер-министру Израиля и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху 28-дневный срок на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов истек с наступлением 5 мая.
Другие страны
5 мая 2021 г. 02:41
Истек срок, отведенный Нетаньяху на создание кабмина по итогам выборов
Биньямин Нетаньяху

Отведенный премьер-министру Израиля и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху 28-дневный срок на формирование правительственной коалиции по итогам состоявшихся 23 марта досрочных парламентских выборов истек с наступлением 5 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду канцелярия президента еврейского государства Реувена Ривлина.

"Срок в 28 дней, отведенный в соответствии с законом премьер-министру Биньямину Нетаньяху на формирование правительства, истек в полночь [01:00 бакинское время]. Незадолго до полуночи Нетаньяху проинформировал канцелярию главы государства, что не может сформировать правительство, а потому возвращает мандат (на создание кабмина по итогам выборов) президенту", - говорится в сообщении. В канцелярии добавили, что "в среду президент свяжется с партиями, представленными в Кнессете, по поводу продолжения процесса формирования правительства", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом Ривлин теперь должен в течение трех дней либо передать мандат на формирование кабмина по итогам консультаций с парламентскими фракциями другому депутату, которому на попытку будет отведено 28 дней, либо поручить определить имя этого кандидата Кнессету (парламенту), на что всему составу палаты будет предоставлен 21 день. Если правительство так и не будет создано, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены новые выборы, которые станут уже пятыми в Израиле за два с половиной года.

Напомним, что 6 апреля Ривлин поручил Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов.

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