Исследовательское подразделение Huawei в США сокращает 70% сотрудников

Китайская корпорации Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников, работающих в ее исследовательском подразделении, расположенном на территории США, - компании Futurewei Technologies.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По имеющейся информации, в исследовательских структурах Huawei в Соединенных Штатах будут освобождены от занимаемых должностей более 600 из 850 сотрудников. Сокращения, согласно распространенному в Huawei распоряжению, начались с понедельника. Отмечается, что на такой шаг компания была вынуждена пойти "из-за сворачивания деловых операций, вызванных действиями правительства США".

Офисы Futurewei Technologies находятся в Кремниевой долине в штате Калифорния, городах Сиэтл, Чикаго и Даллас.