Исследование: ядерные державы наращивают арсенал

Ядерные державы расширяют свои арсеналы на фоне геополитической напряженности.
Как передает
По его данным, члены неформального "ядерного клуба" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - ред.) совокупно имели на вооружении 12 512 единиц ядерного оружия.
Из этого числа около двух тысяч единиц ядерного оружия (в основном российского и американского) находятся в постоянной боевой готовности.
США с 1 770 боеголовками продолжают лидировать среди стран с развернутым ядерным оружием. На втором месте — Россия с 1 674 боеголовками, на третьем и четвертом — Франция (280 боеголовок) и Великобритания (120 боеголовок).
Значительный рост аналогичных показателей демонстрирует Китай — в 2022 году арсенал увеличился с 350 до 410 боеголовок, при этом расширение будет продолжаться.
О подобных планах также заявляли в Британии, Пакистане и Индии.