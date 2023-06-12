Исследование: ядерные державы наращивают арсенал

Ядерные державы расширяют свои арсеналы на фоне геополитической напряженности.

Ядерные державы расширяют свои арсеналы на фоне геополитической напряженности.

Как передает Report , к такому выводу пришел Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По его данным, члены неформального "ядерного клуба" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - ред.) совокупно имели на вооружении 12 512 единиц ядерного оружия.

Из этого числа около двух тысяч единиц ядерного оружия (в основном российского и американского) находятся в постоянной боевой готовности.

США с 1 770 боеголовками продолжают лидировать среди стран с развернутым ядерным оружием. На втором месте — Россия с 1 674 боеголовками, на третьем и четвертом — Франция (280 боеголовок) и Великобритания (120 боеголовок).

Значительный рост аналогичных показателей демонстрирует Китай — в 2022 году арсенал увеличился с 350 до 410 боеголовок, при этом расширение будет продолжаться.

О подобных планах также заявляли в Британии, Пакистане и Индии.