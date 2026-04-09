    Исследование: Во Франции почти половина населения сталкивалась с расизмом

    Другие страны
    • 09 апреля, 2026
    • 17:18
    Исследование: Во Франции почти половина населения сталкивалась с расизмом

    Почти 46% жителей Франции - почти каждый второй - хотя бы раз в жизни становились жертвами расистской агрессии или дискриминации.

    Как сообщает европейское бюро Report, такие данные приводятся в масштабном исследовании Международной лиги против расизма и антисемитизма (LICRA), проведенном совместно с институтом IFOP и опубликованном 9 апреля.

    Как уточняет французская газета Le Monde, это крупнейший на сегодняшний день опрос, в котором приняли участие более 14 тысяч человек по всей стране.

    Согласно результатам исследования, уровень столкновения с расизмом существенно различается в зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Так, о подобном опыте сообщили около 80% темнокожих и 70% арабов, тогда как среди белого населения этот показатель составил 39%.

    Отдельно подчеркивается высокая уязвимость религиозных меньшинств: с дискриминацией сталкивались 79% мусульман и 69% евреев.

    Французские СМИ также обращают внимание на поведенческие последствия: более половины пострадавших (52%) вынуждены менять повседневные привычки - избегать определенных мест или скрывать свою идентичность. При этом около 22% респондентов задумывались об эмиграции.

    Исследование также фиксирует основные сферы, где чаще всего происходит дискриминация - это школы и рабочая среда. Среди молодежи проблема проявляется особенно рано, так как с ней сталкиваются уже в учебных заведениях: об этом сообщили более четверти подростков.

    Доклад опубликован на фоне активных общественных дебатов о расизме во Франции. Тема вновь оказалась в центре внимания после серии резонансных расистских атак.

    Ранее в Париже прошло масштабное антирасистское ралли после того, как недавно избранный темнокожий глава муниципалитета пригорода столицы Сен-Дени столкнулся с расистскими высказываниями в свой адрес.

    Авторы исследования подчеркивают, что речь идет не о единичных случаях, а о "масштабном и структурном" явлении, оказывающем влияние на социальную сплоченность и психологическое состояние общества.

    В полном отчете также представлены данные в разрезе возрастных и религиозных групп.

