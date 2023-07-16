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​​​​​​​Исследование: Рекордные показатели детского ожирения ставят под угрозу будущее Британии

​​​​​​​Исследование: Рекордные показатели детского ожирения ставят под угрозу будущее Британии Рекордные показатели детского ожирения ставят под угрозу будущее Великобритании, поэтому необходимы срочные меры по борьбе с нездоровой пищей, говорится в новом докладе Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI).
Другие страны
16 июля 2023 г. 04:21
​​​​​​​Исследование: Рекордные показатели детского ожирения ставят под угрозу будущее Британии

Рекордные показатели детского ожирения ставят под угрозу будущее Великобритании, поэтому необходимы срочные меры по борьбе с нездоровой пищей, говорится в новом докладе Института глобальных изменений Тони Блэра (TBI).

Как передает Report со ссылкой на PA Media, согласно докладу Института глобальных изменений Тони Блэра, "политическая инерция" является самой большой проблемой на пути замены дешевых переработанных продуктов питания здоровыми и экономически выгодными вариантами.

В отчете говорится, что школы могут сыграть жизненно важную роль в решении этой проблемы, и содержится призыв провести реформы, чтобы охватить около 800 тыс. детей, которые, по мнению авторов доклада, живут в бедности, но не могут получать бесплатные обеды.

Знаменитый шеф-повар и активист движения за питание Джейми Оливер написал во введении к отчету:

"Если мы обеспечим бесплатным школьным питанием 800 000 детей, которые в нем нуждаются, то за 20 лет это увеличит экономический рост на 8,9 млрд. фунтов стерлингов, поскольку хорошо питающиеся дети успешно учатся в школе".

В докладе предлагаются такие меры, как законодательное ограничение рекламы нездоровой пищи и правила хранения полезных продуктов в государственных зданиях, таких как школы и больницы.

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