Исследование: Рейтинг доверия Трюдо опустился до 17,4%

Премьер-министру Джастину Трюдо сейчас доверяют лишь 17,4% жителей страны, а возглавляемой им Либеральной партии Канады - 21,3%.

Премьер-министру Джастину Трюдо сейчас доверяют лишь 17,4% жителей страны, а возглавляемой им Либеральной партии Канады - 21,3%.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CTV сообщил руководитель исследовательской компании Nanos Research Ник Нанос.

"Уровень поддержки консерваторов составляет почти 47%, а в некоторых регионах он превышает 50%. Это гигантское преимущество над либералами", - сказал Нанос, добавив, что лидеру консерваторов Пьеру Пуальевру доверяют 40% избирателей.

Он уточнил, что сделанные в декабре социологические замеры показывали уровень доверия Трюдо на уровне 20%, а Пуальевра - 34,6%. Такие значительные изменения в этих показателях он связал с последними событиями внутри Либеральной партии Канады.

"Создается впечатление, что сейчас никто из сторонников либералов не хочет голосовать за этого человека (Трюдо - ред.)", - утверждает Нанос.

Напомним, что уход вице-премьера и министра финансов Христи Фриланд и министра жилищного строительства, инфраструктуры и общин Шона Фрейзер спровоцировал критику в адрес премьера со стороны оппозиции и ряда общественных деятелей, которые потребовали его немедленной отставки, так как он не может контролировать свой кабмин. Более того, ряд депутатов-либералов высказались за то, чтобы Трюдо покинул пост главы Либеральной партии Канады. Вечером того же дня политик заявил, что не собирается покидать свой пост.

В конце декабря лидер ранее лояльной Трюдо канадской Новой демократической партии Джагмит Сингх также пообещал, что в 2025 году его партия проголосует за отставку правительства, чего давно добивается главная оппозиционная сила - Консервативная партия Канады.