Исследование: Около 4 млн британцев могут оказаться за чертой бедности

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Около 4 млн британцев могут оказаться за чертой бедности.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании "Joseph Rowntree Foundation", которая специализируется на социальных проблемах.

В исследовании говорится, что инфляция съест около 10% доходов британцев к концу 2020 года, при этом рост зарплат остается слабым, а правительство продолжит сокращать социальные программы, в том числе из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

По оценкам JRF, рекордно высокая занятость в стране не решит проблему, поскольку все больше увеличивается число людей, вынужденных соглашаться на работу с низкой оплатой труда.