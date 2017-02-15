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    Исследование: Около 4 млн британцев могут оказаться за чертой бедности

    Рекордно высокая занятость в стране не решит проблему

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Около 4 млн британцев могут оказаться за чертой бедности.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании "Joseph Rowntree Foundation", которая специализируется на социальных проблемах.

    В исследовании говорится, что инфляция съест около 10% доходов британцев к концу 2020 года, при этом рост зарплат остается слабым, а правительство продолжит сокращать социальные программы, в том числе из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

    По оценкам JRF, рекордно высокая занятость в стране не решит проблему, поскольку все больше увеличивается число людей, вынужденных соглашаться на работу с низкой оплатой труда.

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