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Исследование: Мировой рынок военных дронов к 2026 году достигнет почти $19 млрд

Исследование: Мировой рынок военных дронов к 2026 году достигнет почти $19 млрд Мировой рынок военных дронов вырастет к 2026 году на 7,3% по сравнению с их продажами в 2021 году и достигнет $18,9 млрд.
Другие страны
26 января 2023 г. 07:29
Исследование: Мировой рынок военных дронов к 2026 году достигнет почти $19 млрд

Мировой рынок военных дронов вырастет к 2026 году на 7,3% по сравнению с их продажами в 2021 году и достигнет $18,9 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании аналитической компании Research and Markets, опубликованном на сайте Business Wire.

В исследовании говорится, что в 2021 году рынок беспилотников военного назначения достиг $13,3 млрд, по сравнению с 2016 годом рост составил 2,5%.

Исследователи отмечают, что стимулировать рост рынка дронов будут выросшие расходы государств в области безопасности и усиление внутренних и внешних угроз.

Факторы, которые могут препятствовать росту рынка военных беспилотников в будущем, включают рост кибератак и ужесточение правил их покупки и эксплуатации.

При этом самым быстрорастущим сегментом рынка будут беспилотники гибридного типа большой дальности (HALE - high-altitude long-endurance). Среди регионов наибольший рост закупок дронов будет в Западной Европе и Северной Америке.

На рост рынка дронов повлияют технологии 3D-печати, внедрение интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта и развитие автономности.

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Версия на азербайджанском языке Araşdırma: 2026-cı ilə qədər hərbi dronların qlobal bazarı 19 milyard dollara çatacaq

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