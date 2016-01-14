Исследование: Число мусульман в США достигнет 8,1 млн. человек к 2050 году

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Число граждан США, исповедующих ислам, согласно прогнозу Pew Research Center (PRC), к 2050 году вырастет с 3,3 млн. до 8,1 млн. человек, составив примерно 2,1% от общей численности населения страны, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Последние политические дебаты в США по поводу иммиграции мусульман побудили многих спросить о том, какова их доля в общем числе населения США (около 322 млн. человек в 2015 году). Официальных цифр, к сожалению, на этот счет не имеется, так как при переписи населения не проводится сбор данных о религиозной принадлежности", - говорится в исследовании.

Построенная учеными демографическая модель, включающая данные о взрослых и детях, позволила сделать вывод о том, что доля мусульманского населения Штатов вырастет с 1% (данные за 2015 год) до 2,1% в течение 35 лет.

"Мы предполагаем, что мусульманское население будет расти быстрее, чем иудейское (5,7 млн.) и индуисткое (2,1 млн.). К 2050 году его количество, по нашим прогнозам, достигнет 8,1 млн. человек", - сообщают социологи из PRC.

Они также назвали две причины такого стремительного роста: увеличение числа мусульман-иммигрантов и большее количество, в сравнении с представителями других конфессий США, детей в исламских семьях. Средний возраст исповедующих ислам людей "как правило меньше" аналогичных показателей по представителям других вероисповеданий.