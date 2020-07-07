Исследование: британцы не хотят отказываться от работы из дома

Перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы

Перешедшие на работу из дома из-за карантина британцы не хотят возвращаться в офисы и считают, что это отрицательно скажется на производительности и эмоциональном состоянии сотрудников. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в исследовании компании Theta Financial Reporting.

Карантин в Британии был введен из-за пандемии COVID-19 23 марта. С середины июня некоторые меры были ослаблены: сняты ограничения на прогулки, начали постепенно открываться магазины, рестораны и пабы, разрешаются пикники на открытых пространствах. Однако страна по-прежнему находится в карантине: людям рекомендовано работать из дома, запрещено проведение массовых мероприятий, власти призывают не совершать поездок по стране, не являющихся необходимыми.

"Две трети работающих британцев - или 65% - не чувствуют себя комфортно при ежедневных поездках на работу на общественном транспорте. Они считают эту часть дня наиболее стрессовой. Около 57% британцев не хотят возвращаться к работе в офисе в обычное рабочее время", - говорится в исследовании.

Около 17% опрошенных заявили, что их компании откажутся от содержания постоянного офиса.

"При этом 35% британцев признались, что в случае возвращения на работу в офисы пострадает производительность труда, и это нанесет вред эмоциональному состоянию людей... А 24% заявили, что их работодатели не представили сотрудникам более гибких вариантов и способов работы", - отмечается в исследовании.

Более четверти опрошенных - 26% - заявили, что в их компаниях финансовые отделы не вернутся к работе в офисе в июле и сейчас продолжают работать из дома большую часть времени. Примерно 35% рассказали, что лишь малая часть сотрудников в их компаниях вернулась к работе в офисах.

Другое исследование Theta Financial Reporting показывает, что с введением карантина британцы стали работать больше, а среднее количество рабочих часов превысило содержащийся в директиве ЕС норматив.