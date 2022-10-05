Исследование: 330 тыс. избыточных смертей в Британии связаны с мерами жесткой экономии

Согласно академическому исследованию, свыше 330 000 избыточных смертей в Великобритании за последние годы могут быть связаны с сокращением расходов на общественные услуги и льготы, введенные правительством Великобритании, проводящим политику жесткой эконо

Согласно академическому исследованию, свыше 330 000 избыточных смертей в Великобритании за последние годы могут быть связаны с сокращением расходов на общественные услуги и льготы, введенные правительством Великобритании, проводящим политику жесткой экономии.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian .

Авторы исследования предполагают, что дополнительные случаи смерти в период с 2012 по 2019 год - до пандемии COVID - отражают увеличение числа людей, умирающих преждевременно из-за снижения доходов, плохого состояния здоровья, плохого питания и жилья, а также социальной изоляции.

В исследовании говорится, что ранее тенденция к уменьшению смертности прекратилась после политики жесткой экономии, введенной в 2010 году, когда коалиционное правительство, возглавляемое консерваторами, начало урезать десятки миллиардов фунтов стерлингов из государственных расходов.

Исследование, опубликованное в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, показало, что за восьмилетний период в Англии, Уэльсе и Шотландии произошло 334 327 смертей сверх ожидаемого числа.

Выводы были сделаны после того, как нынешнее консервативное правительство объявило о новом раунде крупных сокращений государственных расходов после финансового кризиса. Вынесены предложения ввести реальное сокращение пособий для миллионов людей трудоспособного возраста.

В документе, подготовленном Университетом Глазго и Центром здоровья населения Глазго, сделан вывод о том, что существует «явная и срочная потребность» в том, чтобы отменить такую политику и внедрить новые стратегии, которые защищают наиболее уязвимые слои общества.