Исследование: 330 тыс. избыточных смертей в Британии связаны с мерами жесткой экономии

Согласно академическому исследованию, свыше 330 000 избыточных смертей в Великобритании за последние годы могут быть связаны с сокращением расходов на общественные услуги и льготы, введенные правительством Великобритании, проводящим политику жесткой экономии.
Как передает Report, об этом пишет
Авторы исследования предполагают, что дополнительные случаи смерти в период с 2012 по 2019 год - до пандемии COVID - отражают увеличение числа людей, умирающих преждевременно из-за снижения доходов, плохого состояния здоровья, плохого питания и жилья, а также социальной изоляции.
В исследовании говорится, что ранее тенденция к уменьшению смертности прекратилась после политики жесткой экономии, введенной в 2010 году, когда коалиционное правительство, возглавляемое консерваторами, начало урезать десятки миллиардов фунтов стерлингов из государственных расходов.
Исследование, опубликованное в Журнале эпидемиологии и общественного здравоохранения, показало, что за восьмилетний период в Англии, Уэльсе и Шотландии произошло 334 327 смертей сверх ожидаемого числа.
Выводы были сделаны после того, как нынешнее консервативное правительство объявило о новом раунде крупных сокращений государственных расходов после финансового кризиса. Вынесены предложения ввести реальное сокращение пособий для миллионов людей трудоспособного возраста.
В документе, подготовленном Университетом Глазго и Центром здоровья населения Глазго, сделан вывод о том, что существует «явная и срочная потребность» в том, чтобы отменить такую политику и внедрить новые стратегии, которые защищают наиболее уязвимые слои общества.